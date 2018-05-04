Замгенпрокурора Пономарев рассказал, сколько заработал в 2017 году

15:15 04 мая 2018 0

По сравнению с 2017 годом доходы замгенпрокурора выросли незначительно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель генпрокурора РФ по УРФО Юрий Пономарев в 2017 году заработал 4,81 млн рублей, согласно сведениям, опубликованным на сайте ведомства. По сравнению с 2016 годом сумма изменилась совсем незначительно.

Ранее, за 2016 год, высокопоставленный силовик задекларировал доход в 4,7 млн рублей. Согласно декларации, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, жена Пономарева за 2017 год заработала 3,16 млн рублей (3,15 млн рублей в 2016-м).

Супруги владеют «помещением в доме гостиничного типа» площадью 58,8 квадратных метров. У жены прокурора также есть квартира на 167,5 кв. м и автомобиль «Опель Мокка».