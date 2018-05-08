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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
02:41  08 мая 2018 0

От Хабенского потребовали извинений за скандал на «Собиборе» из-за «тупых» россиян

Марина Ахмедова считает, что Хабенскому нужно извиниться перед женщиной, с которой у него начался конфликтФОТО: страница Марины Ахмедовой в Instagram

Писательница и журналистка Марина Ахмедова в соцсети потребовала у известного актера Константина Хабенского извиниться перед женщиной, с которой он начал разговаривать на повышенных тонах во время пресс-конференции военной драмы «Собибор» в Петербурге.

«Может, Хабенский прекрасен. Может быть, он снял прекрасный фильм. Может быть, я его посмотрю. Но мне не нравится, когда так разговаривают с представителями моей профессии. Какой-то нервный срыв у человека. Ему бы перед женщиной извиниться», — написала Ахмедова на своей странице в Facebook.

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Театральный критик Елена Вольгуст также посчитала реакцию актера на вопрос журналистки слишком эмоциональным и перечислила свои версии, что могло послужить причиной: «Алкоголь, перегруз, нервы? Что с ним?». По ее мнению, женщина задала обычный вопрос, который не несет в себе какого-то подтекста. Поэтому Вольгуст не поняла столь «дикой реакции» со стороны Хабенского. К слову, под обоими постами нашлись комментарии в защиту Константина Хабенского, который, по мнению авторов, ничего оскорбительного не сделал.

Напомним, в воскресенье, 6 мая, в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция режиссерского дебюта Константина Хабенского «Собибор». После показа картины журналистка усомнилась, что фильм сможет «достучаться» до массового зрителя, «который будет хрустеть попкорном». В ответ на это актер разразился эмоциональным монологом. Часть интернет-пользователей встали на защиту Хабенского, отметив, что женщина сама виновата в неправильной формулировке своего вопроса. А другие посчитали, что артист повел себя по-хамски по отношению к зрительнице.

Александр Черноскутов
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