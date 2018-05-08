Уральские чиновники, воровавшие школьные деньги на питание, заплатят 56 млн

По иску прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга суд принял решение о том, что бывшие работники, обеспечивавшие школы питанием, должны заплатить муниципалитету 56 миллионов рублей. Иск был подан в рамках громкого уголовного дела МУП комбината питания «Аленушка».
«Бывший заместитель директора МУП придумал план хищения бюджетных средств, выделяемых на школьное питание. Он привлек к соучастию в преступной схеме заместителя директора муниципального комбината питания, а также его бухгалтеров. С ноября 2011 по август 2013 года злоумышленники путем предоставления подложных первичных документов бухгалтерского учета, содержащих заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, похитили бюджетные средства в размере более 56 млн рублей», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Было возбуждено уголовное дело по статье «организация, пособничество в растрате чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере». В итоге аферисты получили сроки от четырех до семи с половиной лет общего режима.
Ранее «URA.RU» рассказывало об этом громком уголовном деле. Заместитель директора ЕМУП Дмитрий Зеленцов сбежал от следствия, но был пойман в Болгарии и экстрадирован в Россию. Кроме того, по делу проходили бывший директор комбината «Аленушка» Алексей Шаклеин и бухгалтеры Агапитова, Романова и Поздеева.