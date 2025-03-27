«Он охотник»: чем увлекается новый свердловский губернатор Паслер вне работы

Новый свердловский губернатор Паслер ходит на лося, плавает и играет в футбол

28 марта 2025 в 10:54 Размер текста - 17 +

Денис Паслер сам любит спорт и приучил к нему своих детей Фото: Василий Гришин © URA.RU новость из сюжета Смена губернатора в Свердловской области Новый свердловский губернатор имеет много хобби и увлечений, которыми занимается в свободное время. Подробнее о них URA.RU рассказали два источника, близких к семье чиновника. «Большую часть жизни любимым местом отдыха были леса под Североуральском (родной город Паслера — прим. URA.RU). Он охотник, лосятник. Всегда с удовольствием занимался плаванием и футболом, в том числе с сыновьями. Все трое детей, включая младшую дочь, с трех лет ходят на лыжах и участвуют в „Лыжне России“», — рассказал собеседник агентства. Другой собеседник URA.RU знает, что Паслер, когда был свердловским премьером, встал на коньки и с тех пор катается. Он любит хоккей, и в прежние времена нередко ходил на матчи команды «Автомобилист». Этим же видом спорта профессионально занимается его сын — Денис Паслер-младший. Кстати, Паслера-старшего, по слухам, ожидают в вип-ложе «УГМК-Арены»: в пятницу, 28 марта, «Автомобилист» играет с казанским «Ак Барсом». «Еще раньше он любил отдыхать в правительственном комплексе в Большом Истоке, катался там на снегоходах, звал туда братьев [Владимира и Ивана]. Часто его с женой и детьми видели на пешеходной части улицы Вайнера и в ТЦ „Гринвич“», — добавил собеседник. Губернатор Оренбуржья Паслер сменил Евгения Куйвашева на посту главы Свердловской области 26 марта. Оренбургской областью Паслер руководил шесть лет, а в 2012—2016 годах был свердловским премьером. Сам он уроженец небольшого свердловского города Североуральска. Все новости о смене губернатора, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый свердловский губернатор имеет много хобби и увлечений, которыми занимается в свободное время. Подробнее о них URA.RU рассказали два источника, близких к семье чиновника. «Большую часть жизни любимым местом отдыха были леса под Североуральском (родной город Паслера — прим. URA.RU). Он охотник, лосятник. Всегда с удовольствием занимался плаванием и футболом, в том числе с сыновьями. Все трое детей, включая младшую дочь, с трех лет ходят на лыжах и участвуют в „Лыжне России“», — рассказал собеседник агентства. Другой собеседник URA.RU знает, что Паслер, когда был свердловским премьером, встал на коньки и с тех пор катается. Он любит хоккей, и в прежние времена нередко ходил на матчи команды «Автомобилист». Этим же видом спорта профессионально занимается его сын — Денис Паслер-младший. Кстати, Паслера-старшего, по слухам, ожидают в вип-ложе «УГМК-Арены»: в пятницу, 28 марта, «Автомобилист» играет с казанским «Ак Барсом». «Еще раньше он любил отдыхать в правительственном комплексе в Большом Истоке, катался там на снегоходах, звал туда братьев [Владимира и Ивана]. Часто его с женой и детьми видели на пешеходной части улицы Вайнера и в ТЦ „Гринвич“», — добавил собеседник. Губернатор Оренбуржья Паслер сменил Евгения Куйвашева на посту главы Свердловской области 26 марта. Оренбургской областью Паслер руководил шесть лет, а в 2012—2016 годах был свердловским премьером. Сам он уроженец небольшого свердловского города Североуральска. Все новости о смене губернатора, — в сюжете URA.RU.