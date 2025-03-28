Новый свердловский губернатор Паслер прибыл на встречу с элитой. Фото

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Заседание правительства СО и администрации Екатеринбурга в Ельцин Центре, портрет, паслер денис
Денис Паслер прилетел менее часа назад Фото:
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Смена губернатора в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в резиденцию на улице Горького на встречу с чиновниками, депутатами и силовиками региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мы следим за этим в режиме онлайн.

Первую встречу в Екатеринбурге Паслер провел с полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Основной темой разговора стало социально-экономическое развитие региона.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в резиденцию на улице Горького на встречу с чиновниками, депутатами и силовиками региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мы следим за этим в режиме онлайн. Первую встречу в Екатеринбурге Паслер провел с полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Основной темой разговора стало социально-экономическое развитие региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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