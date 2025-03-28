Денис Паслер прилетел менее часа назад
новость из сюжетаСмена губернатора в Свердловской области
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер прибыл в резиденцию на улице Горького на встречу с чиновниками, депутатами и силовиками региона. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Мы следим за этим в режиме онлайн.
Первую встречу в Екатеринбурге Паслер провел с полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Основной темой разговора стало социально-экономическое развитие региона.
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