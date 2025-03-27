Власти Екатеринбурга предложили горожанам сдать монеты, из которых отольют памятник «Живая память благодарных поколений», посвященный победе в Великой Отечественной войне, а также дружбе России и Белоруссии. Его установят на Поклонной горе в Москве, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Цель проекта в том, чтобы собрать монеты, которые вышли из употребления и которые уже в этом году [обретут новую жизнь] в виде памятника. Он будет установлен на Поклонной горе, у музея Победы», — сказал мэр Алексей Орлов.
Проект активно поддерживается местной молодежью: все 113 молодежных клубов по месту жительства принимают участие в сборе монет. Более десяти тысяч семей из Екатеринбурга уже внесли свой вклад в эту акцию. » И это, наверное, именно то, что мы должны делать. Бережно передавать память о тех страшных событиях следующим поколениям», — подчеркнул градоначальник.
Всего в Екатеринбурге работают более 80 пунктов, куда можно сдать мелочь. Они находятся в учреждениях молодежной политики и продолжат работу до 31 марта. Их адреса можно найти по ссылке. Часть монет уже передали главе белорусской столицы Александру Турчину в первый день «Минских дней».
У Екатеринбурга и Минска давние хорошие отношения. В 2022 году Орлов подписал соглашение об установлении между городами побратимских отношений.
«Дни Минска» в Екатеринбурге проходят впервые. Это один из ключевых проектов Дорожной карты по развитию сотрудничества между уральской и белорусской столицами, которую в июле 2024 года подписали Орлов и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.
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