NYT: ЕС забил тревогу, что компании захотят покупать российские энергоносители

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Европейские чиновники обеспокоились отношениями России и США
Европейские чиновники обеспокоились отношениями России и США

В ЕС выражают обеспокоенность тем, что бизнес и политики могут вновь обратить внимание на дешевые российские энергоносители, особенно в случае прекращения боевых действий на Украине и сближения Москвы с Вашингтоном. Об этом говорят европейские чиновники.

«Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители», — передает издание The New York TImes. Уточняется, что такое желание в Европе может возрасти после остановки боевых действий на Украине. В таком случае, по мнению авторов, Москва может углубить отношения с Вашингтоном.

Еврокомиссия в начале мая представила план полного отказа от импорта российских энергоносителей к 2027 году. В июне она намерена предложить законодательные меры, запрещающие как новые контракты с российскими компаниями, так и существующие спотовые договоры на поставку газа. Эти меры должны вступить в силу до конца 2025 года.

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В ЕС выражают обеспокоенность тем, что бизнес и политики могут вновь обратить внимание на дешевые российские энергоносители, особенно в случае прекращения боевых действий на Украине и сближения Москвы с Вашингтоном. Об этом говорят европейские чиновники. «Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители», — передает издание The New York TImes. Уточняется, что такое желание в Европе может возрасти после остановки боевых действий на Украине. В таком случае, по мнению авторов, Москва может углубить отношения с Вашингтоном. Еврокомиссия в начале мая представила план полного отказа от импорта российских энергоносителей к 2027 году. В июне она намерена предложить законодательные меры, запрещающие как новые контракты с российскими компаниями, так и существующие спотовые договоры на поставку газа. Эти меры должны вступить в силу до конца 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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