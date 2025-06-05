NYT: ЕС забил тревогу, что компании захотят покупать российские энергоносители

05 июня 2025 в 15:24 Размер текста - 17 +

Европейские чиновники обеспокоились отношениями России и США Создано в Midjourney В ЕС выражают обеспокоенность тем, что бизнес и политики могут вновь обратить внимание на дешевые российские энергоносители, особенно в случае прекращения боевых действий на Украине и сближения Москвы с Вашингтоном. Об этом говорят европейские чиновники. «Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители», — передает издание The New York TImes. Уточняется, что такое желание в Европе может возрасти после остановки боевых действий на Украине. В таком случае, по мнению авторов, Москва может углубить отношения с Вашингтоном. Еврокомиссия в начале мая представила план полного отказа от импорта российских энергоносителей к 2027 году. В июне она намерена предложить законодательные меры, запрещающие как новые контракты с российскими компаниями, так и существующие спотовые договоры на поставку газа. Эти меры должны вступить в силу до конца 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЕС выражают обеспокоенность тем, что бизнес и политики могут вновь обратить внимание на дешевые российские энергоносители, особенно в случае прекращения боевых действий на Украине и сближения Москвы с Вашингтоном. Об этом говорят европейские чиновники. «Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители», — передает издание The New York TImes. Уточняется, что такое желание в Европе может возрасти после остановки боевых действий на Украине. В таком случае, по мнению авторов, Москва может углубить отношения с Вашингтоном. Еврокомиссия в начале мая представила план полного отказа от импорта российских энергоносителей к 2027 году. В июне она намерена предложить законодательные меры, запрещающие как новые контракты с российскими компаниями, так и существующие спотовые договоры на поставку газа. Эти меры должны вступить в силу до конца 2025 года.