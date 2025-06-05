Десятки пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП в Воронежской области

В Воронежской области 21 поезд задерживается из-за повреждений ж/д пути
© Служба новостей «URA.RU»
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Повреждение произошло на ж/д пути, ранее сообщалось о взрыве
Повреждение произошло на ж/д пути, ранее сообщалось о взрыве

Задерживается 21 пассажирский поезд дальнего следования из-за повреждения железнодорожного пути в Воронежской области. Об этом сообщила «дочка» РЖД «Федеральная пассажирская компания».

«В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд», — сказано в сообщении ФПК. Ранее губернатор региона Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения ж/д полотна.

При этом СМИ сообщали о взрыве на железной дороге в Воронежской области. Ночью в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.

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Задерживается 21 пассажирский поезд дальнего следования из-за повреждения железнодорожного пути в Воронежской области. Об этом сообщила «дочка» РЖД «Федеральная пассажирская компания». «В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области задерживается 21 пассажирский поезд», — сказано в сообщении ФПК. Ранее губернатор региона Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены из-за повреждения ж/д полотна. При этом СМИ сообщали о взрыве на железной дороге в Воронежской области. Ночью в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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