Минфин Украины пересмотрит бюджет

Украина пересмотрит бюджет из-за недостатка средств на армию

05 июня 2025 в 14:59 Размер текста - 17 +

Марченко заявил, что Украине не хватает денег на ВСУ Министерство финансов Украины Украина будет пересматривать государственный бюджет, так как стране не хватает средств на финансирование Вооруженных сил. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. «У нас есть потребность внесения изменений в бюджет-2025, будем вносить изменения. На вооруженные силы по состоянию на сейчас финансирования недостаточно из-за многих факторов, поэтому будет в ближайшее время пересмотр бюджета», — заявил Марченко. Его слова приводит ТАСС. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что государство не сможет погасить задолженность перед странами-союзниками в течение ближайших 30 лет. По его словам, Украина нуждается в финансовой поддержке Запада как в условиях продолжающегося конфликта, так и в мирный период. Марченко подчеркнул, что Киев прилагает усилия для поиска дополнительных источников финансирования, поскольку самостоятельно стабилизировать экономическую ситуацию невозможно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина будет пересматривать государственный бюджет, так как стране не хватает средств на финансирование Вооруженных сил. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. «У нас есть потребность внесения изменений в бюджет-2025, будем вносить изменения. На вооруженные силы по состоянию на сейчас финансирования недостаточно из-за многих факторов, поэтому будет в ближайшее время пересмотр бюджета», — заявил Марченко. Его слова приводит ТАСС. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что государство не сможет погасить задолженность перед странами-союзниками в течение ближайших 30 лет. По его словам, Украина нуждается в финансовой поддержке Запада как в условиях продолжающегося конфликта, так и в мирный период. Марченко подчеркнул, что Киев прилагает усилия для поиска дополнительных источников финансирования, поскольку самостоятельно стабилизировать экономическую ситуацию невозможно.