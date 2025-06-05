«Будет больше»: Сальдо раскрыл, какой ответ дала Россия на украинские обстрелы Херсонщины

Российские военные ударили по военным целям, где сосредоточились ВСУ. Это был ответ на обстрелы гражданской инфраструктуры в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Противник, который делает такие злобные вещи, конечно же, сегодня ночью тоже получил ответку. И таких ответов будет больше. Наши военные бьют по тем объектам, где сосредоточены именно ВСУ», — сообщил Сальдо, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что Украина уже вторые сутки бьет по гражданской инфраструктуре в Херсонской области. Специалисты в данный момент восстанавливают энергоснабжение в регионе.
ВСУ нанесли около 40 ударов по региону за прошедшие сутки. Всего под огонь попали восемь населенных объектов. Киев бил по домам в Херсонской области и кассетными боеприпасами.
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