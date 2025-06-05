«Будет больше»: Сальдо раскрыл, какой ответ дала Россия на украинские обстрелы Херсонщины

Сальдо: РФ дала ответ ВСУ на атаки Херсонской области, ударив по военным целям

05 июня 2025 в 15:28 Размер текста - 17 +

Украина вторые сутки бьет по жилой инфраструктуре Херсонской области, сообщил Сальдо Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские военные ударили по военным целям, где сосредоточились ВСУ. Это был ответ на обстрелы гражданской инфраструктуры в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Противник, который делает такие злобные вещи, конечно же, сегодня ночью тоже получил ответку. И таких ответов будет больше. Наши военные бьют по тем объектам, где сосредоточены именно ВСУ», — сообщил Сальдо, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что Украина уже вторые сутки бьет по гражданской инфраструктуре в Херсонской области. Специалисты в данный момент восстанавливают энергоснабжение в регионе.



ВСУ нанесли около 40 ударов по региону за прошедшие сутки. Всего под огонь попали восемь населенных объектов. Киев бил по домам в Херсонской области и кассетными боеприпасами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные ударили по военным целям, где сосредоточились ВСУ. Это был ответ на обстрелы гражданской инфраструктуры в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. «Противник, который делает такие злобные вещи, конечно же, сегодня ночью тоже получил ответку. И таких ответов будет больше. Наши военные бьют по тем объектам, где сосредоточены именно ВСУ», — сообщил Сальдо, его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что Украина уже вторые сутки бьет по гражданской инфраструктуре в Херсонской области. Специалисты в данный момент восстанавливают энергоснабжение в регионе. ВСУ нанесли около 40 ударов по региону за прошедшие сутки. Всего под огонь попали восемь населенных объектов. Киев бил по домам в Херсонской области и кассетными боеприпасами.