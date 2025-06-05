В Кремле рассказали, связан ли разговор Путина и папы Римского с переговорами в Ватикане

Песков: разговор Путина и Льва XIV не связан с участием Ватикана в переговорах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин оценил вклад Ватикана в решение гуманитарных вопросов, заявил Песков
Путин оценил вклад Ватикана в решение гуманитарных вопросов, заявил Песков Фото:

Разговор президента России Владимира Путина с папой Римским Львом XIV не связан с дальнейшим участием Ватикана в переговорах по решению украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отмечает представитель Кремля, Путин дал высокую оценку вкладу Ватикана по решению гуманитарных вопросов.

«В прикладном плане нет. Но была дана, как мы указали в нашем сообщении, была дана очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов», — сообщил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Отвечая на вопрос о том, по чьей инициативе состоялся разговор, Песков заявил, что у Путина с новым папой Римским до вчерашнего дня не было контактов, но президент России «воспользовался этой возможностью, чтобы поздравить Льва XIV с назначением на конклав».

Путин провел разговор с папой Римским 4 июня. Они обменялись мнениями по ситуации с украинским конфликтом, президент РФ подтвердил заинтересованность в достижении мира дипломатическим путем. Также Путин выразил признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разговор президента России Владимира Путина с папой Римским Львом XIV не связан с дальнейшим участием Ватикана в переговорах по решению украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отмечает представитель Кремля, Путин дал высокую оценку вкладу Ватикана по решению гуманитарных вопросов. «В прикладном плане нет. Но была дана, как мы указали в нашем сообщении, была дана очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов», — сообщил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Отвечая на вопрос о том, по чьей инициативе состоялся разговор, Песков заявил, что у Путина с новым папой Римским до вчерашнего дня не было контактов, но президент России «воспользовался этой возможностью, чтобы поздравить Льва XIV с назначением на конклав». Путин провел разговор с папой Римским 4 июня. Они обменялись мнениями по ситуации с украинским конфликтом, президент РФ подтвердил заинтересованность в достижении мира дипломатическим путем. Также Путин выразил признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...