В Кремле рассказали, связан ли разговор Путина и папы Римского с переговорами в Ватикане

Разговор президента России Владимира Путина с папой Римским Львом XIV не связан с дальнейшим участием Ватикана в переговорах по решению украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как отмечает представитель Кремля, Путин дал высокую оценку вкладу Ватикана по решению гуманитарных вопросов.
«В прикладном плане нет. Но была дана, как мы указали в нашем сообщении, была дана очень высокая оценка президентом вклада Ватикана в решение целого ряда гуманитарных вопросов», — сообщил Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Отвечая на вопрос о том, по чьей инициативе состоялся разговор, Песков заявил, что у Путина с новым папой Римским до вчерашнего дня не было контактов, но президент России «воспользовался этой возможностью, чтобы поздравить Льва XIV с назначением на конклав».
Путин провел разговор с папой Римским 4 июня. Они обменялись мнениями по ситуации с украинским конфликтом, президент РФ подтвердил заинтересованность в достижении мира дипломатическим путем. Также Путин выразил признательность понтифику за готовность оказать содействие в урегулировании кризиса.
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