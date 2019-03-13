Жители Екатеринбурга несут многотысячные убытки из-за падающих с крыш ледяных глыб

Жители Екатеринбурга страдают от падающих на их автомобили ледяных глыб. Из-за плохой работы коммунальщиков автовладельцы несут многотысячные убытки.
В группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» горожане сообщают, что на их машины, припаркованные у подъездов, постоянно падает обледеневший снег. «Абсолютно наплевательское отношение. С крыши падают глыбы льда прямо на пешеходную дорожку, по которой каждый день ходят сотни школьников. Благо свалилась глыба ночью, прямо на капот авто», — делится один из жителей Екатеринбурга, машина которого пострадала возле жилого дома на Степана Разина.
Также лед сходил с крыш на авто, припаркованные на улицах Чапаева, Куйбышева и Ленина. За ремонт побитых капотов, лобовых стекол и крыш их владельцы выложат десятки тысяч рублей. Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» пояснил, что в таких случаях с потерпевшими будут работать управляющие компании, обслуживающие «проблемные» дома. «Вопросы решаемые, в ситуациях будут разбираться УК», — сообщил Карманов.
В результате подобного происшествия в Екатеринбурге пострадал трехмесячный младенец. На девочку в коляске упала ледяная глыба. По мнению родителей, удар смягчила надетая на ребенка толстая шапка.
Ранее 14 подрядных организаций Екатеринбурга определили снег как «твердые коммунальные отходы» и потребовали за его вывоз повышенной платы, в итоге объявив «снежный» бойкот и отказавшись вывозить его по старым тарифам. Проблемой занялись юридические службы администрации Екатеринбурга. По словам Анатолия Карманова, этот вопрос все еще решается.