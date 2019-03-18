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ФСБ и полиция проверят, как Челябинск готовится к визиту президентов

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 10:05
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Открытие опорного пункта полиции в микрорайоне Академ. Челябинск, сергеев андрей, миронов сергей, тефтелев евгений, мельников дмитрий
Силовики вместе с властями Челябинска готовятся к саммитам ШОС и БРИКС 2020 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Подготовку к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске с участием президентов стран обсудят на совместном заседании УМВД по Челябинску и регионального УФСБ, запланированном на 21 марта.

На аппаратном совещании в администрации в понедельник руководитель городского управления полиции Сергей Миронов попросил главу Владимира Елистратова делегировать представителя мэрии на мероприятие силовиков, передает корреспондент «URA.RU».

Саммиты ШОС и БРИКС по инициативе президента Владимира Путина пройдут в Челябинске летом 2020 года. В рамках подготовки планируется построить и модернизировать городскую инфраструктуру, возводится новый терминал аэропорта, будет обустроена набережная в районе цирка. Эксперты называют этот проект властей «последним шансом Челябинска не превратиться в деревню».

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