ФСБ и полиция проверят, как Челябинск готовится к визиту президентов

Подготовку к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года в Челябинске с участием президентов стран обсудят на совместном заседании УМВД по Челябинску и регионального УФСБ, запланированном на 21 марта.
На аппаратном совещании в администрации в понедельник руководитель городского управления полиции Сергей Миронов попросил главу Владимира Елистратова делегировать представителя мэрии на мероприятие силовиков, передает корреспондент «URA.RU».
Саммиты ШОС и БРИКС по инициативе президента Владимира Путина пройдут в Челябинске летом 2020 года. В рамках подготовки планируется построить и модернизировать городскую инфраструктуру, возводится новый терминал аэропорта, будет обустроена набережная в районе цирка. Эксперты называют этот проект властей «последним шансом Челябинска не превратиться в деревню».