Уход Шнурова со сцены ничего не изменит, считает Лоза Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза высмеял Сергея Шнурова, решившего распустить группу «Ленинград». По словам Лозы, на отечественной сцене «найдутся новые матершинники», которые займут место эпатажного музыканта.

«Свято место пусто не бывает», — цитирует «Национальная служба новостей» Юрия Лозу. Композитор также добавил, что в текстах Шнурова нет никакой поэзии. Кроме того, отметил Лоза, уход Шнурова со сцены ничего не изменит: «Отряд не заметит потери бойца».

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах объявил о последнем стадионном туре коллектива, напоминает RT. Между тем, поклонники музыкального коллектива считают заявление Шнурова обыкновенным пиар-ходом.