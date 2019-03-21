20 марта 2019

Юрий Лоза высмеял Шнурова, решившего распустить «Ленинград». «Отряд не заметит потери бойца»

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 07:18
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Концерт группировки
Уход Шнурова со сцены ничего не изменит, считает ЛозаФото: Анна Майорова © URA.RU

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза высмеял Сергея Шнурова, решившего распустить группу «Ленинград». По словам Лозы, на отечественной сцене «найдутся новые матершинники», которые займут место эпатажного музыканта.

«Свято место пусто не бывает», — цитирует «Национальная служба новостей» Юрия Лозу. Композитор также добавил, что в текстах Шнурова нет никакой поэзии. Кроме того, отметил Лоза, уход Шнурова со сцены ничего не изменит: «Отряд не заметит потери бойца».

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах объявил о последнем стадионном туре коллектива, напоминает RT. Между тем, поклонники музыкального коллектива считают заявление Шнурова обыкновенным пиар-ходом.

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