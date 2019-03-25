На Урале глава городского ЖКХ попал под следствие

Служебная «Волга» чиновника отпралвена на штрафстоянку Фото: «URA.RU»

В городе Сухом Логу Свердловской области попал под следствие директор МУП «Горкомхоз» Олег Мамаев. Уже второй раз с начала года госавтоинспекторы поймали чиновника на пьяном вождении. Мужчину, находившегося в нетрезвом виде, задержали 23 марта за рулем служебной «Волги», сообщил «URA.RU» источник в администрации Сухого Лога.

«Служебный автомобиль чиновника, на котором его поймали, отправлен на штрафстоянку. Поскольку он попался пьяным второй раз, предыдущее административное производство прекращено. Материалы переданы в отдел дознания для возбуждения уголовного дела по статье 264 УК РФ „Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию“. По этой статье ему грозит до двух лет колонии», — сообщили «URA.RU» в правоохранительных органах.

Глава «Горкомхоза» дважды с начала года попался пьяным за рулем Фото: Олег Мамаев, ВК

Первый раз Олега Мамаева поймали пьяным за рулем служебного автомобиля 6 января. Тогда алкотестер показал наличие в крови 0,742 промилле алкоголя. Решением суда 19 января Мамаев был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года. В суд Мамаев тогда прийти отказался, и решение принималось в его отсутствие.