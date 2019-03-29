В России появится награда в честь уральца — создателя мощнейшей артиллерии в мире

В России предлагается учредить награду в честь создателя артиллерийских самоходных систем («Мста», «Акация», «Гиацинт») Юрия Томашова, скончавшегося на днях и похороненного сегодня в Екатеринбурге. Об этом «URA.RU» сообщили в корпорации «Уралвагонзавод».
«Мы направим официальное письмо в Управление президента по государственным наградам с просьбой разъяснить, какой может быть это награда — государственной, региональной, отраслевой или иного статуса», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь УВЗ Дмитрий Калениченко. 2020-й будет объявлен Годом танкостроения в России (в честь 100-летия создания первого в мире танка), и, по словам Калениченко, появление награды в память о Томашове было бы более чем уместно (все артиллерийские самоходки производятся на базе танков).
Накануне «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге на 90-м году ушел из жизни Герой Соцтруда Юрий Томашов, работавший генеральным конструктором ЦКБ «Трансмаш» — предприятия, на котором были разработаны и производятся артиллерийские системы, в том числе самая мощная в мире самоходка «Мста-С». Сегодня в Екатеринбурге состоялись его похороны.
«Юрий Васильевич Томашов отдал оборонной промышленности 63 года своей жизни, из которых более 20 лет возглавлял Центральное конструкторское бюро „Трансмаш“. Заслуги этого человека многогранны и достойно оценены на государственном уровне. Его уход из жизни — невосполнимая утрата для оборонного потенциала России. Но его дело — в надежных руках его учеников, последователей и соратников: они продолжают то, что не успел сделать этот выдающийся творец новой техники», — сказал на церемонии прощания гендиректор «Уралтрансмаш» Владимир Городилов. Томашова похоронили на Северном кладбище Екатеринбурга.
Под руководством и при участии Томашова было разработано 36 специзделий, более 20-и из них приняты на вооружение. В их числе: шасси машин зенитно-ракетного комплекса «Круг», зенитно-пушечная установка ЗСУ 37-2 «Енисей», 152-мм самоходная гаубица «Акация», 240-мм миномёт «Тюльпан», 152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С», гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, боевые лазерные системы «Стилет-1» и «Сжатие», 152-мм самоходная гаубица «Мста-С». В период конверсии под руководством Томашова были разработаны и поставлены на производство: приводы штанговых глубинных насосов, лифтовые лебёдки, самоходная установка «Штурм» для тушения пожаров на нефтяных и газовых станциях, трамвайный вагон «Спектр-1».