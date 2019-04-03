Губернатор Югры пригласила в гости европейцев для разработки амбициозного проекта

Югра примет участие в разработке международного онлайн сервиса, который позволит объединить на нем лучшие региональные практики для европейских стран. Об этом, как сообщает депсвязей ХМАО, глава региона Наталья Комарова заявила на заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге.
«Мы готовы участвовать в создании онлайн-сервиса, позволяющего обмениваться лучшими региональными практиками „Открытого правительства“ в оперативном, электронном и мультиязычном режиме», — отметила в своем выступлении Наталья Комарова. Ее доклад в Совете Европы как раз был посвящен теме открытости власти. Характеристики разрабатываемого сервиса будут обсуждаться на международном IT-форуме в Ханты-Мансийске, который состоится в июне. Принять в нем участие Наталья Комарова пригласила и делегацию Совета Европы.
Как ранее сообщало «URA.RU», в феврале президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о том, чтобы губернатор Югры Наталья Комарова вошла в состав российской делегации Совета Европы. Она будет работать в этом качестве до 2020 года.