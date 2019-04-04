В России разрешили переводить деньги за границу через телефон

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 15:58
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Пользователи карт Сбербанка смогут переводить деньги за рубеж по номеру телефонаФото: Алексей Колчин © URA.RU

Сбербанк ввел систему денежных переводов в страны СНГ и ближнего зарубежья по номеру телефона. Об этом сообщили представители кредитного учреждения.

«Расширение системы мгновенных переводов Сбербанка дает возможность переводить деньги за рубеж так же легко и быстро, как клиенты привыкли это делать внутри России», — приводит RT слова вице-президента Сбербанка, директора дивизиона «Платежи и переводы» Игоря Мамонтова.

Чтобы отправить деньги за границу, пользователям понадобится приложение «Сбербанк Онлайн». Комиссия за такой перевод составит 1% от всей суммы, уточняет агентство Nation News.

Ранее Сбербанк анонсировал новую услугу, которая позволит снимать наличные с банковских карт в кассах магазинов и супермаркетов. Нововведения вступят в силу с июня, максимальная сумма, которую можно будет обналичить, — пять тысяч рублей.

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