В России разрешили переводить деньги за границу через телефон

Сбербанк ввел систему денежных переводов в страны СНГ и ближнего зарубежья по номеру телефона. Об этом сообщили представители кредитного учреждения.
«Расширение системы мгновенных переводов Сбербанка дает возможность переводить деньги за рубеж так же легко и быстро, как клиенты привыкли это делать внутри России», — приводит RT слова вице-президента Сбербанка, директора дивизиона «Платежи и переводы» Игоря Мамонтова.
Чтобы отправить деньги за границу, пользователям понадобится приложение «Сбербанк Онлайн». Комиссия за такой перевод составит 1% от всей суммы, уточняет агентство Nation News.
Ранее Сбербанк анонсировал новую услугу, которая позволит снимать наличные с банковских карт в кассах магазинов и супермаркетов. Нововведения вступят в силу с июня, максимальная сумма, которую можно будет обналичить, — пять тысяч рублей.