Сбербанк назвал дату, когда можно будет снимать наличные в кассе магазина

Сбербанк назвал дату запуска новой услуги, которая позволит снимать наличные с банковских карт в кассе магазина. Опция будет доступна в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле.
«За одну операцию можно будет получить наличными до 5000 рублей. Для этого в момент безналичной оплаты покупки в магазине достаточно будет предупредить кассира о своем желании снять наличные», — пишет ТАСС. После чего кассир введет общую сумму с учетом наличных. Клиент подтвердит пин-код и сможет снять деньги.
На данный момент такая услуга действует в США. Снимать наличные с карты на кассе магазина, аптеки или заправки можно, попросив кешбэк в момент оплаты покупки безналом.
Ранее сообщалось, что российские банки к апрелю должны обеспечить возможность снимать наличные в кассах магазинов по пластиковым картам. Соответствующее предписание банкам направила платежная система Visa. Ранее аналогичный сервис запустила платежная система Mastercard, но только в одном магазине сети «Фасоль» и с ограничением выплаты в 5 тысяч рублей. В пилотном проекте Visa примет участие банк «Русский стандарт». Рассматривают такую возможность «Райффайзенбанк» и «Промсвязьбанк». ВТБ от участия в тестировании отказался.