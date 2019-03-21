Сбербанк назвал дату, когда можно будет снимать наличные в кассе магазина

Снять наличные можно будет в кассах небольших магазинов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сбербанк назвал дату запуска новой услуги, которая позволит снимать наличные с банковских карт в кассе магазина. Опция будет доступна в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле.

«За одну операцию можно будет получить наличными до 5000 рублей. Для этого в момент безналичной оплаты покупки в магазине достаточно будет предупредить кассира о своем желании снять наличные», — пишет ТАСС. После чего кассир введет общую сумму с учетом наличных. Клиент подтвердит пин-код и сможет снять деньги.

На данный момент такая услуга действует в США. Снимать наличные с карты на кассе магазина, аптеки или заправки можно, попросив кешбэк в момент оплаты покупки безналом.

Ранее сообщалось, что российские банки к апрелю должны обеспечить возможность снимать наличные в кассах магазинов по пластиковым картам. Соответствующее предписание банкам направила платежная система Visa. Ранее аналогичный сервис запустила платежная система Mastercard, но только в одном магазине сети «Фасоль» и с ограничением выплаты в 5 тысяч рублей. В пилотном проекте Visa примет участие банк «Русский стандарт». Рассматривают такую возможность «Райффайзенбанк» и «Промсвязьбанк». ВТБ от участия в тестировании отказался.