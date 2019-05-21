Продукты, которыми кормят в центре профессиональной подготовки полиции в Нижнем Тагиле Свердловской области, признаны годными в пищу. Информация об этом появилась в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
В группе опубликован документ о результатах проверки качества продуктов, которыми кормят тагильских полицейских. В письме, подписанном главным государственным врачом ГУ МВД по Свердловской области Константином Былинкиным, сказано, что проверка не выявила нарушений.
«В результате проведенной проверки установлено, что испорченных продуктов или продуктов с просроченных сроков реализации в столовой не обнаружено. Хлеб в столовую доставляется ежедневно с АО „Нижнетагильский хлебокомбинат“», — написал Константин Былинкин.
Ранее «URA.RU» сообщало, что скандал разгорелся после того, как полицейские, обучающиеся в нижнетагильском центре профессиональной подготовки, выложили в соцсеть фотографии из столовой. На снимках был заплесневелый хлеб.
«Сегодня накормили „свежим“ хлебом. В такие моменты особенно чувствуется уважение к сотрудникам полиции, и такое не в первый раз», — написал тогда автор фотографий.