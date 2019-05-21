20 мая 2019

Хлеб с плесенью, которым кормят уральских полицейских, признали качественным. ФОТО

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 12:15
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Итальянский ресторан Cibo (Чибо). Екатеринбург, еда, хлеб, хлебобулочные изделия, мучные изделия
Проверка не нашла испорченных продуктов в столовой для полицейскихФото: Анна Майорова © URA.RU

Продукты, которыми кормят в центре профессиональной подготовки полиции в Нижнем Тагиле Свердловской области, признаны годными в пищу. Информация об этом появилась в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

В группе опубликован документ о результатах проверки качества продуктов, которыми кормят тагильских полицейских. В письме, подписанном главным государственным врачом ГУ МВД по Свердловской области Константином Былинкиным, сказано, что проверка не выявила нарушений.

«В результате проведенной проверки установлено, что испорченных продуктов или продуктов с просроченных сроков реализации в столовой не обнаружено. Хлеб в столовую доставляется ежедневно с АО „Нижнетагильский хлебокомбинат“», — написал Константин Былинкин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что скандал разгорелся после того, как полицейские, обучающиеся в нижнетагильском центре профессиональной подготовки, выложили в соцсеть фотографии из столовой. На снимках был заплесневелый хлеб.

«Сегодня накормили „свежим“ хлебом. В такие моменты особенно чувствуется уважение к сотрудникам полиции, и такое не в первый раз», — написал тогда автор фотографий.

Фотография из столовой полицейских, вызвавшая скандал
Фото: «Омбудсмен полиции», «ВК»
Полицейские врачи считают, что продукты в порядке
Фото: «Омбудсмен полиции», «ВК»

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