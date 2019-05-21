Свердловчанин повторно стал миллионером благодаря лотерее

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 19:56
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Мужчина второй раз за четыре года выиграл миллион в лотереюФОТО: пресс-службы «Столото»

Житель Свердловской области второй раз за четыре года стал обладателем крупного лотерейного выигрыша. В недавнем розыгрыше лотереи «Рапидо» мужчина выиграл 3,2 миллиона рублей, а в 2015 году получил приз в 1,3 миллиона рублей.

«Часто выбираю числа 16, 19. Это дни рождения моих близких. Видимо, они родились под счастливой звездой, раз мне так везет», — цитирует пресс-служба «Столото» слова победителя.

Мужчина рассказал, что планирует потратить выигрыш на ремонт квартиры, покупку машины и путешествие по Крыму на мотоцикле. Также счастливчик намерен помочь родителям.

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© Служба новостей «URA.RU»
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