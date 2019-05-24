Для опроса по храму Екатерины предложили установить порог в 300 тысяч человек

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев предложил установить для опроса по строительству собора Святой Екатерины порог в 300 тысяч участников. На встрече гордумы с городской общественностью политик объяснил, что примерно такое количество горожан участвует в выборах в городе.
Киселев заметил, что такой порог позволит активистам быть уверенными в том, что результаты не сфальсифицированы. Публика по-разному восприняла предложение. Кто-то в зале заметил, что цифра слишком большая. Встреча еще продолжается.
В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям Екатеринбурга узнать мнение жителей.