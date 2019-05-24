23 мая 2019

Для опроса по храму Екатерины предложили установить порог в 300 тысяч человек

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
24 мая 2019 в 12:57
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Протесты в сквере. Екатеринбург, росгвардия, протест, сквер на драме, храм на драме
В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собораФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев предложил установить для опроса по строительству собора Святой Екатерины порог в 300 тысяч участников. На встрече гордумы с городской общественностью политик объяснил, что примерно такое количество горожан участвует в выборах в городе.

Киселев заметил, что такой порог позволит активистам быть уверенными в том, что результаты не сфальсифицированы. Публика по-разному восприняла предложение. Кто-то в зале заметил, что цифра слишком большая. Встреча еще продолжается.

В Екатеринбурге с 13 мая шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. Через несколько дней в ситуацию вмешался президент России Владимир Путин, который предложил властям Екатеринбурга узнать мнение жителей.

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