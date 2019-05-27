Структуры ВТБ банкротят экс-менеджера «Сибнефти»

С предпринимателя и его компаньона требуют 5,3 млрд рублей Фото: depositphotos.com

Структуры ВТБ банкротят бывшего топ-менеджера «Сибнефти» из Тюмени Федора Хорошилова, которого в 2016 году приговорили к семи годам колонии общего режима за мошенничество с деньгами банка. Информация об этом опубликована на сайте арбитражного суда.

ООО «ВТБ Пенсионный Администратор» требует с уральского олигарха 5,3 млрд рублей. Согласно документам, заявление компании принято к производству. Слушание о банкротстве Федора Хорошилова назначено на 6 июня.

Кроме того, дочерняя компания ВТБ заявила о банкротстве партнера Хорошилова тюменца Гендрика Мундутя. Сумма исковых требований в этом случае также составляет 5,34 млрд рублей. Дело пока не принято к производству.

Редакции не удалось связаться с компанией ВТБ Пенсионный Администратор: по указанным номерам никто не ответил. В пресс-службе ВТБ попросили направить официальный запрос.

Напомним, Федор Хорошилов — экс-руководитель регионального представительства «Сибнефти» и бывший владелец ТЦ «Пассаж» и отеля «Тюмень». Хорошилов открыл в 2000-х годах в ВТБ семь кредитных линий на общую сумму 893 млн долларов. Деньги, взятые на развитие бизнеса, вкладывались в недвижимость и предметы роскоши. Бизнесмен три года скрывался от полиции. Он был задержан в 2013 году.

Активы Хорошилова — «Технефтьинвест», «Янгпур», «Салымнефть», «Конданефть» — по оценке американской компании в 2009 году стоили 4,3 млрд долларов.