Режиссер Лунгин попал в реанимацию

Павел Лунгин госпитализирован из-за проблем с сердцем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кинорежиссер и один из создателей Ельцин Центра Павел Лунгин попал в реанимацию. По предварительным данным, артист в тяжелом состоянии.

«Лунгина доставили в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. Он находится в тяжелом состоянии», — сообщает telegram-канал Mash.

Сын режиссера Александр Лунгин сообщил телеканалу 360, что его отец действительно находится в больнице. Он опроверг данные о тяжелом состоянии Лунгина. По словам мужчины, режиссер приехал в медучреждение на плановый медосмотр.

Ранее в СМИ появилась информация, что режиссера Павла Лунгина экстренно госпитализировали в реанимацию одной из московских больниц из-за проблем с сердцем.

Павел Лунгин — лауреат Каннского кинофестиваля (1990) и народный артист России (2008). Режиссер прославился благодаря своим работам «Родина» (2015), «Царь» (2009), «Остров» (2006), «Такси-блюз» (1990) и многим другим.