Школьника из Екатеринбурга наказали за «расстрел» продавца из игрушечного пистолета

Дети напали на продавщицу с игрушечными пистолетами Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Мать одного из детей, расстрелявших продавщицу магазина в Екатеринбурге из игрушечных пистолетов, наказала сына за хулиганство. Женщине после произошедшего пришлось давать показания в полиции.

«Нас опрашивали, мы дали показания. Мой сын в жизни никогда ни у кого ничего не возьмет», — сказала мать младшего из мальчиков телеканалу 360. Она считает, что ее сын попал под плохое влияние своего старшего товарища и не знал, что тот планировал хулиганство: «У него друзей мало, и он за старшим другом пошел как дурачок». Однако женщина решила наказать сына за участие в «расстреле» продавщицы. «Он теперь дома сидит», — рассказала она, добавив, что вскоре планирует переехать вместе с ребенком в другой район.

Инцидент с участием школьников произошел в прошлую пятницу в Железнодорожном районе. Между ними и продавщицей магазина игрушек возник конфликт из-за того, что детей в очередной раз заподозрили в краже. Они открыли стрельбу из игрушечного пистолета, одного из школьников продавец смогла задержать.