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Челябинский губернатор провел выходные с друзьями-башкирами

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер заявил об оказании всесторонней помощи БашкирииФОТО: сайт главы республики Башкортостана

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 4 августа побывал в Уфе, где встретился с врио главы Башкортостана Радием Хабировым. Об этом Текслер сообщил в своем Instagram.

«С моим другом, главой Башкортостана Радием Хабировым! Наши регионы дружат и сотрудничают. Впереди у нас много совместных проектов. Мира и добра гостеприимной башкирской земле!» — написал Текслер.

Как сообщает пресс-служба Хабирова, «в неформальной обстановке стороны обсудили перспективы укрепления межрегионального сотрудничества в социально-экономической и национально-культурной сферах, возможности реализации совместных проектов в области промышленности и туризма».

Челябинский губернатор отметил, что башкиры занимают важнейшее место в том переплетении народов, культур, которые есть на территории Южного Урала. «Безусловно, мы продолжим оказывать им всестороннюю поддержку», — подчеркнул он.

Рано утром 5 августа Текслер из Уфы отправится в Ашу, откуда начнется его двухдневное турне по горнозаводской зоне Челябинской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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