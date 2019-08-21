В Екатеринбурге спасатели ищут утонувшего ребенка

Ребенок утонул в районе Уктуса
Спасатели ищут тело ребенка, утонувшего на Патрушихинском пруду в Екатеринбурге. На месте происшествия работают сотрудники Уральского поисково-спасательного отряда.
«Поступила информация о том, что на Уктусе на Патрушихинском пруду утонул ребенок, мальчик 14 лет. Несчастный случай произошел в районе плотины на улице Новостроя, 81д», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
Обновлено (20:45): Пока что поиски ребенка прекращены. Их возобновят на следующий день.