Стрелявшие признаны хулиганами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Уральский депутат Госдумы устроил стрельбу из автомата Калашникова возле жилых домов

Суд Березовского (город-спутник Екатеринбурга) вынес приговор двум местным жителям, которые устроили на улице стрельбу из охолощенного автомата Калашникова. Суд признал их виновными в хулиганстве.

Как выяснили следователи, 31-летний экс-сотрудник ЧОП Ринат Парфилов и его друг, 32-летний сотрудник центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Рогожинский, отметив 23 февраля, решили пострелять из охолощенного автомата Калашникова на парковке кафе. Прохожие сделали им замечания, о чем тут же пожалели.

«Осужденные нанесли им телесные повреждения (по словам очевидцев, повалили на землю и стали пинать ногами), а затем, продолжив стрельбу из открытого окна автомобиля, покинули место преступления, — рассказали „URA.RU“ в прокуратуре Свердловской области. — Далее подъехали к другому кафе, где Парфилов продолжил стрельбу».

Суд Березовского приговорил молодых людей к лишению свободы сроком на три года и два года восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении соответственно.

В мае в похожую историю попал депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин, стрелявший в воздух из охолощенного автомата Калашникова возле кафе в городе Камышлов. Правда, он ни с кем не дрался, но ему все равно пришлось давать показания: после инцидента было возбуждено уголовное дело (правда, безфигурантное).