Кадыров поздравил российских губернаторов с победой на выборах

Рамзан Кадыров поименно назвал всех избранных губернаторов
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил избранных губернаторов регионов России с победой на выборах. Послание Кадыров опубликовал в своем telegram-канале.
«В воскресенье в 17 регионах России выбирали губернаторов краев, областей и глав республик», — напомнил Рамзан Кадыров, после чего поименно перечислил всех набравших наибольшее количество голосов в субъектах. Среди них Кадыров особенно выделил Махмуд-Али Калиматова, которого Народное собрание Ингушетии утвердило главой республики. Своим коллегам Кадыров пожелал крепкого здоровья, успехов и процветания.
В единый день голосования, 8 сентября, выборы разного уровня состоялись в 85 российских регионах. По информации ЦИК РФ, серьезных нарушений в день выборов не было зафиксировано, пишет RT.