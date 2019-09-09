Кадыров поздравил российских губернаторов с победой на выборах

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Клипарт. Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров поименно назвал всех избранных губернаторовФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил избранных губернаторов регионов России с победой на выборах. Послание Кадыров опубликовал в своем telegram-канале.

«В воскресенье в 17 регионах России выбирали губернаторов краев, областей и глав республик», — напомнил Рамзан Кадыров, после чего поименно перечислил всех набравших наибольшее количество голосов в субъектах. Среди них Кадыров особенно выделил Махмуд-Али Калиматова, которого Народное собрание Ингушетии утвердило главой республики. Своим коллегам Кадыров пожелал крепкого здоровья, успехов и процветания.

В единый день голосования, 8 сентября, выборы разного уровня состоялись в 85 российских регионах. По информации ЦИК РФ, серьезных нарушений в день выборов не было зафиксировано, пишет RT.

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