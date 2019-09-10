В Роскачестве рассказали, какие продукты лучше не мыть

Эксперты советуют не мыть грибы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Эксперты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Он опубликован на сайте ведомства.

«В ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне», — сообщает Роскачество со ссылкой на результаты исследования специалистов Министерства сельского хозяйства США. Вредоносные бактерии, по словам экспертов, в мясе птицы может уничтожить исключительно длительная термообработка с внутренней температурой продукта не менее 74 градусов по Цельсию.

Специалисты не рекомендуют мыть яйца и покупные грибы. По оценкам экспертов, стоит избегать яиц с поврежденной скорлупой и не есть грибы в сыром виде. При этом Роскачество напоминает, что рекомендуется мыть рыбу, овощи, фрукты и иную продукцию без упаковки, рис, бобовые, а также замачивать очищенный картофель. Спорным остается вопрос мойки сухофруктов, семечек и зелени в герметичной упаковке.

Ранее специалисты Роскачества напомнили об опасности чипсов и картофеля фри, пишет «Национальная служба новостей». По их оценкам, эти продукты содержат акриламид.