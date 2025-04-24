Mash узнал о плачевном состоянии Эдиты Пьехи

Mash: у Эдиты Пьехи диагностировали деменцию и гипертонию
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдита Пьеха за последнее время набрала 30 килограмм, пишет Mash
Эдита Пьеха за последнее время набрала 30 килограмм, пишет Mash Фото:

У 87-летней певицы Эдиты Пьехи диагностированы признаки возрастной деменции и гипертонии на фоне значительного набора веса — артистка прибавила около 30 килограммов. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

«Лишний вес усугубляет нагрузку на сердце — из-за этого случаются периодические гипертонические кризы и повышенное давление — приходится вызывать врачей и ставить уколы», — говорится в сообщении. По данным издания, у певицы также наблюдаются нарушения памяти и дезориентация. Авторы канала отметили, что проблемы со здоровьем у Пьехи возникли из-за малой подвижности и возраста.

В настоящее время Эдита Пьеха проживает в загородном доме в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Артистка живет одна, однако за ее состоянием регулярно следит персонал, который помогает по хозяйству и контролирует прием лекарств.

Корреспондент URA.RU пытался подтвердить или опровергнуть информацию, опубликованную в telegram-канале, однако связаться с артисткой и ее представителями не удалось. Агентство оставляет возможность для обратной связи. 

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У 87-летней певицы Эдиты Пьехи диагностированы признаки возрастной деменции и гипертонии на фоне значительного набора веса — артистка прибавила около 30 килограммов. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники. «Лишний вес усугубляет нагрузку на сердце — из-за этого случаются периодические гипертонические кризы и повышенное давление — приходится вызывать врачей и ставить уколы», — говорится в сообщении. По данным издания, у певицы также наблюдаются нарушения памяти и дезориентация. Авторы канала отметили, что проблемы со здоровьем у Пьехи возникли из-за малой подвижности и возраста. В настоящее время Эдита Пьеха проживает в загородном доме в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Артистка живет одна, однако за ее состоянием регулярно следит персонал, который помогает по хозяйству и контролирует прием лекарств. Корреспондент URA.RU пытался подтвердить или опровергнуть информацию, опубликованную в telegram-канале, однако связаться с артисткой и ее представителями не удалось. Агентство оставляет возможность для обратной связи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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