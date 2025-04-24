Mash узнал о плачевном состоянии Эдиты Пьехи

У 87-летней певицы Эдиты Пьехи диагностированы признаки возрастной деменции и гипертонии на фоне значительного набора веса — артистка прибавила около 30 килограммов. Об этом сообщил telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.
«Лишний вес усугубляет нагрузку на сердце — из-за этого случаются периодические гипертонические кризы и повышенное давление — приходится вызывать врачей и ставить уколы», — говорится в сообщении. По данным издания, у певицы также наблюдаются нарушения памяти и дезориентация. Авторы канала отметили, что проблемы со здоровьем у Пьехи возникли из-за малой подвижности и возраста.
В настоящее время Эдита Пьеха проживает в загородном доме в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. Артистка живет одна, однако за ее состоянием регулярно следит персонал, который помогает по хозяйству и контролирует прием лекарств.
Корреспондент URA.RU пытался подтвердить или опровергнуть информацию, опубликованную в telegram-канале, однако связаться с артисткой и ее представителями не удалось. Агентство оставляет возможность для обратной связи.
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