В Перми построили 26-этажный дом, в котором нельзя жить

Суд признал незаконным разрешение на строительство ЖД «Изумрудный» в Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кировский районный суд Перми отозвал разрешение на строительство уже возведенного многоквартирного 26-этажного дома «Изумрудный» на улице Революции, 2а. Юристы заявили, что мэрия не имела законных оснований разрешать стройку.

«Признать незаконными разрешения, выданные департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми застройщику ООО «Стройсервис», — сказано в решении суда, которое еще не вступило в законную силу. В адрес мэрии направлено частное определение о недопустимости нарушения закона, копию документа суд отправил губернатору и прокурору Пермского края.

Собеседник «URA.RU», знакомый с ситуацией, пояснил, что застройщик сделал проект дома и получил разрешение уже после того, как начал возводить высотку. «В мэрии почему-то решили, что это нормально и выдали разрешение, хотя там найдены нарушения пожарной безопасности, и в доме жить нельзя», — рассказал собеседник агентства. Он считает, что таким образом в Перми может появиться еще один долгострой и очередная группа «обманутых дольщиков».

В пресс-службе мэрии Перми сообщили «URA.RU», что сейчас департамент изучает мотивировочную часть решения суда и рассматривает вопрос об обжаловании его в апелляционной инстанции. На звонки корреспондента агентства представители компании-застройщика не ответили.