Сноуден признался, почему может вернуться в США

Эдвард Сноуден получил убежище в России взамен на прекращение деятельности против США Фото: depositphotos.com

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, который получил убежище в Россиии, заявил, что мог бы вернуться в Америку, если бы его дело там рассматривали объективно. Об этом он сообщил в интервью журналистам Национального общественного радио США.

«Не может быть справедливого процесса относительно разглашения информации, если присяжные не могут оценить, было ли верным шагом предать эти данные огласке», — приводит его слова RT. При этом Сноуден отметил, что не готов вернуться в США только для того, чтобы ему вынесли приговор. Бывший агент подчеркнул, что «никто не становится разоблачителем, потому что хочет этого», передает Life .

В 2013 году Сноуден предал огласке секретную информацию о слежке американских спецслужб за гражданами многих стран в интернете. После этого бывший сотрудник ЦРУ вылетел в Гонконг, а затем в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену убежище на год взамен на прекращение деятельности против США. В 2014 году он получил трехлетний вид на жительство, позволяющий ему путешествовать по России и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство был продлен до 2020 года.