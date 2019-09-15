В России изменят нормы для домов престарелых

В России обновят стандарты для домов престарелых. Об этом сегодня сообщили в Минстрое.
«Новые нормы будут разработаны после того, как завершится конкурс на лучший концептуальный проект таких учреждений», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
По новым правилам, здания должны быть рассчитаны не менее чем на 150 человек. Главное требование — комфорт для пожилых людей. Так, жилая площадь при одноместном размещении составит 12 кв. м, при двухместном — 18 кв. м.
Большая часть существующих домов престарелых построена во времена СССР. Сейчас в России насчитывается около 280 тысяч мест в домах престарелых, в то время как необходимо 630 тысяч. Ранее о необходимости реформирования всей системы домов престарелых заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, напоминает RT.