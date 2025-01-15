Давший показания на экс-ректора КФГУ пожаловался, что его обманули оперативники

Один из ключевых свидетелей в деле бывшего ректора Казанского государственного федерального университета (КФГУ) Ильшата Гафурова, Юрий Еременко, известный в криминальных кругах как Ерема, заявил, что его показания были даны под давлением оперативников, которые обещали помочь ему с медицинской операцией в обмен на свидетельство. Об этом сообщает источник «Коммерсант».
«На меня вышли сотрудники органов, которые сообщили мне, что организация необходимой мне операции будет возможна только в том случае, если я смогу подтвердить имеющуюся у них информацию о причастности Гафурова Ильшата к приготовлению к убийству Исрафилова А. Р. и его последующему убийству в 1999 году», — рассказал Еременко. Его слова передает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката.
Еременко отбывает пожизненное заключение за ряд тяжких преступлений, включая убийства. В своих показаниях он утверждал, что не испытывал давления при даче показаний против Гафурова, но теперь он выдвигает обвинения против оперативников, которые, по его словам, использовали его сложное положение для получения нужных показаний. Он заявил, что в настоящее время потерял зрение на одном глазу.
Серьезные разногласия возникли между Ильшатом Гафуровым, бывшим ректором Казанского федерального университета, и Айдаром Исрафиловым, депутатом совета народных депутатов Елабуги, который был убит в Москве в 1999 году. Гафуров был задержан в декабре 2021 года после того, как один из лидеров организованной преступной группы «29-й комплекс», Адыган Саляхов, известный в криминальных кругах как Алик Большой, дал показания против него. В ноябре 2020 года Саляхов признал свою роль в организации убийства Исрафилова и указал на Гафурова как на возможного заказчика этого преступления.
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