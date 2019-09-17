КПРФ не откажется от союза с Удальцовым, несмотря на дело его соратника-антисемита

Политологи полагают, что Сергей Удальцов не лишится поддержки КПРФ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Партия КПРФ не откажется от сотрудничества с оппозиционером Сергеем Удальцовым, несмотря на задержание его сторонника, обвиняемого в подготовке нападений на евреев. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «URA.RU» высказал политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Думаю, что это задержание вряд ли усугубит ситуацию с политической карьерой Удальцова, все его заметные акции и выступления уже давно в прошлом. Сейчас единственная легальная структура, которая его поддерживает — это КПРФ. И сейчас, даже несмотря на данную неприглядную историю, их сотрудничество продолжится, так как Компартии нужны на низовом уровне такие вот „рабы“ как Удальцов. Сейчас их союз вряд ли закончится, так как КПРФ не смущали куда более серьезные факты, насчет лидера „Левого фронта“ (например, его судимость и связь с иностранными агентами)», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ задержали в Таганроге регионального координатора «Левого фронта» в Ростовской области Сергея Шурыгина. Активиста, являющегося сторонником политика Сергея Удальцова, обвиняют в создании боевой группы, которая намеревалась совершать на юге России масштабные силовые акции против евреев. В отношении Шурыгина уже возбуждены уголовные дело о создании экстремистской группы и незаконном хранении оружия (это связано с тем, что при обыске у него силовики нашли ножи и огнестрельное оружие). Сам Удальцов пока никак не прокомментировал задержание Шурыгина и выдвинутые в отношении него обвинения.