Власти самого богатого региона России попросили о льготах

Предпринимателям приходится платить высокие налоги из-за северных надбавок Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство Ямала просит на уровне федерации создать налоговые поблажки для предпринимателей округа. Вопрос подняли на заседании совета по экономической политике при полпреде президента РФ в УрФО.

Проблему высокой налоговой нагрузки на предпринимателей и бизнесменов Ямала на встрече озвучил замгубернатора округа Александр Мажаров. В беседе с корреспондентом «URA.RU» он уточнил, что МРОТ на Ямале с учетом северных надбавок (дополнительные выплаты работодателя) недавно стал 26 тысяч рублей, тогда как по всей России — 11 280 рублей. В итоге ямальским работодателям приходится платить высокие налоги с северных надбавок. «В России предприниматель, условно, платит четыре тысячи рублей налогами за МРОТ, а у нас — 11 тысяч. Если учитывать, что у нас сложная транспортная схема (сложно завести и вывести продукцию), то предпринимателю, у которого каждый человек на счету, это очень принципиально», — отметил Мажаров.

Сейчас окружное правительство просит не учитывать северные надбавки при исчислении налогов, а брать вычеты с базового МРОТ (11 280 рублей). В итоге полпред президента в УрФО Николай Цуканов предложил вынести проблему на рассмотрение президиума Госсовета. По словам Мажарова, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов также может предложить Госсовету рассмотреть данный вопрос.

Северные надбавки — эти выплаты работодателя, которые направлены на привлечение граждан к переселению в районы Крайнего Севера и работе в них. Уровень выплат зависит от того, насколько долго работник трудится в регионе. Аналогичные правила действуют также в ХМАО.