Эксперт разгромил новый запрет на продажу алкоголя в жилых домах

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Ужин в ресторане Cibo c шеф-поваром, обладателем звезды Michelin Фабианом Фельдманом Екатеринбург, bar, бокалы, бар
Вадим Дробиз не верит в реализацию законопроекта о запрете продажи алкоголяФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Законопроект, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах, является фикцией. Об этом «URA.RU» рассказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

«Это пиар-законопроект, потому что он не имеет никакого отношения к ограничению потребления алкоголя. Есть потребность — магазин найдется. Только вместо четырех заведений будет одно», — заявил Дробиз. По его словам, в первую очередь пострадает малый бизнес, поскольку 70% всех алкогольных заведений расположены на первых этажах жилых домов.

Помимо этого, сокращение малого бизнеса приведет к закрытию 11 тысяч торговых точек в России. «Министерство финансов, Минпромторг — все ведомства это понимают. Авторы законопроекта говорят о том, что они заботятся о людях, которые живут на вторых-третьих этажах, над пивнушками. Но шумом под окнами пусть занимаются полиция и Росгвардия. На митингах бойцов много, пусть патрулируют дворы», — заключил Дробиз.

Ранее правительство России поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, пишет RT. Порядка 10 тысяч заведений могут лишиться права продавать алкоголь, отмечает телеканал 360. Авторы законопроекта уверены, что запреты приведут к обеспечению порядка, передает «Пятый канал».

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