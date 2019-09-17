Эксперт разгромил новый запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Законопроект, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах, является фикцией. Об этом «URA.RU» рассказал глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.
«Это пиар-законопроект, потому что он не имеет никакого отношения к ограничению потребления алкоголя. Есть потребность — магазин найдется. Только вместо четырех заведений будет одно», — заявил Дробиз. По его словам, в первую очередь пострадает малый бизнес, поскольку 70% всех алкогольных заведений расположены на первых этажах жилых домов.
Помимо этого, сокращение малого бизнеса приведет к закрытию 11 тысяч торговых точек в России. «Министерство финансов, Минпромторг — все ведомства это понимают. Авторы законопроекта говорят о том, что они заботятся о людях, которые живут на вторых-третьих этажах, над пивнушками. Но шумом под окнами пусть занимаются полиция и Росгвардия. На митингах бойцов много, пусть патрулируют дворы», — заключил Дробиз.
Ранее правительство России поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах, пишет RT. Порядка 10 тысяч заведений могут лишиться права продавать алкоголь, отмечает телеканал 360. Авторы законопроекта уверены, что запреты приведут к обеспечению порядка, передает «Пятый канал».