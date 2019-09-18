Дата опроса о храме Святой Екатерины перенесена из-за школьников

Судьба храма Святой Екатерины определится позже, чем планировалось Фото: официальный сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Дата проведения общегородского опроса о строительстве храма Святой Екатерины будет перенесена на 13 октября. Такое решение принято на заседании комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению.

Как сообщил председатель комиссии Алексей Вихарев, проведение опроса в ранее предложенный депутатам день, 12 октября, невозможно. Около 80% участков по проведению опроса расположены в средних школах. 12 октября будет суббота, в образовательных учреждениях это — учебный день. Прекращать учебный процесс во всем городе, по мнению депутатов, нецелесообразно.

Предложение комиссии в окончательном виде будет утверждено на следующем заседании думы Екатеринбурга. Не исключено, что на нем депутаты также предложат исключить из списка потенциальных участков для строительства пустырь поблизости от перекрестка улиц Фурманова и Белинского. По словам одного из депутатов, пустырь состоит из трех кадастровых участков. На каком из них именно предлагается начать строительство и как относятся к такой перспективе собственники участков, информации в думе нет.

Если пустырь на Фурманова—Белинского будет исключен из голосования, в бюллетене останутся только два варианта — начать строительства на площадке, занимаемой Приборостроительным заводом, или на участке за Макаровским мостом (в рамках улиц Энергостроителей, Челюскинцев и набережной Рабочей Молодежи).

Предложение включить в бюллетень строку «Против всех вариантов» члены комиссии не поддержали.