Власти Сургута собираются расставить точки над «i» в главной политической теме года

Сургуту нуждается в масштабной модернизации коммуналки Фото: Рамиль Нуриев

Власти Сургута выходят на финальную стадию обсуждения концессионного соглашения по теплоснабжению. В администрацию поступила финансовая модель документа от потенциального инвестора — «Корпорации СТС». Об этом «URA.RU» сообщили в управлении инвестиций и развития предпринимательства мэрии.

«По предъявленным данным, единовременное увеличение платы граждан в случае реализации концессионного соглашения составит 7,9% в 2020 году. Затем темпы роста будут ниже предельных значений, установленных 400-м постановлением правительства РФ, в размере 3,6%», — заявили в мэрии.

Согласно документу, корпорация СТС готова в срок до 2024 года вложить 5,3 млрд рублей в городскую инфраструктуру, построить третью тепломагистраль от сургутской ГРЭС-1, подкачивающую насосную станцию и пиковую котельную мощностью в 120 Гкал. Кроме этого, в планах реконструкция и модернизация существующих сетей и другого оборудования.

Вице-спикер городской думы Артем Кириленко в своем аккаунте на Facebook привел данные, что к 2035 году на систему теплоснабжения нужно потратить порядка 12 млрд рублей, а инвесторы не раскрывают своих планов после 2024 года. «Потенциальный концессионер предлагает вложить только 5,6 млрд рублей. Так этим концессионным соглашением мы позволяем городу развиваться или быстро ставим точку?», — задается вопросом Кириленко.

В корпорации СТС заявили, что после окончания инвестиционной программы в следующие 10 лет готовы реализовать мероприятия на сумму в 7-8 млрд. рублей. Обсудить все параметры финансовой модели концессионного соглашения члены рабочей группы, куда входят чиновники, депутаты и бизнесмены смогут на заседании в октябре.

Ранее «URA.RU» писало, что в 2020 году новостройки Сургута могут остаться без тепла. Чтобы этого избежать, в отрасль требуются многомиллиардные вложения. Представители общественности, бизнеса и власти еще весной пришли к выводу, что самым реальным механизмом для реализации планов является концессия в сфере ЖКХ.