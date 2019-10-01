Суд решил вопрос о мере пресечения сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП

Васильев попросил отпустить его из СИЗО Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В Ленинском суде Екатеринбурга решен вопрос продления меры пресечения для Владимира Васильева, устроившего ДТП с двумя погибшими. Следователь СКР Алексей Кондин просил судью продлить арест еще на полгода.

«Судья принял решение о продлении ареста до 12 февраля 2020 года», — сообщили «URA.RU» в Ленинском суде.

Во время заседания Васильев заявил, что у него бывали превышения скорости 20-40 км, но он всегда платил штрафы и не привлекался. «Вся эта ситуация убивает меня. Жаль, что так получилось», — заявил Васильев.

Резонансное ДТП произошло рано утром 4 августа на улице Малышева в Екатеринбурге: водитель KIA Rio Васильев пролетел два светофора на красный и на большой скорости врезался в стоящие на перекрестке машины. Основной удар пришелся на такси Uber: погибли водитель Александр Трушков и пассажир Виталий Никифоров, еще троих госпитализировали. 13 августа после допроса Васильев был задержан, суд отправил его под арест. 24 сентября дело из ГСУ областного полицейского главка было передано для расследования в СКР по Свердловской области. Экспертизы в Екатеринбурге и повторная в Челябинске показали, что Васильев был трезв, хотя ехал с ночной вечеринки