Зверски убитая студентка сама впустила преступника в дом

На теле погибшей было ножевое ранение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Студентка МГТУ им. Баумана, которую обнаружили с перерезанным горлом и ножевым ранением 4 октября, сама привела в дом убийцу. Такую версию рассматривают следователи, сообщает РЕН ТВ.

17-летняя девушка была знакома с убийцей и пригласила его в коттедж в подмосковном Домодедове накануне вечером. Позднее ее тело обнаружила сестра, родители девушек были в отъезде. Следователи отмечают на теле убитой следы асфиксии. Ряд СМИ пишет, что шея девушки была перетянута ремнем. При этом отмечается, что в доме ничего не пропало, хотя в доме были деньги — девушка была из состоятельной семьи.

В результате происшествия следственным отделом ГСУ СК России по Подмосковью возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», уточняет сайт «Подмосковье сегодня».