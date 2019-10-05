Зверски убитая студентка сама впустила преступника в дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окровавленный нож. Курган, охотничий нож, капля крови, нож в руке, окровавленный нож, убийство
На теле погибшей было ножевое ранениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Студентка МГТУ им. Баумана, которую обнаружили с перерезанным горлом и ножевым ранением 4 октября, сама привела в дом убийцу. Такую версию рассматривают следователи, сообщает РЕН ТВ.

17-летняя девушка была знакома с убийцей и пригласила его в коттедж в подмосковном Домодедове накануне вечером. Позднее ее тело обнаружила сестра, родители девушек были в отъезде. Следователи отмечают на теле убитой следы асфиксии. Ряд СМИ пишет, что шея девушки была перетянута ремнем. При этом отмечается, что в доме ничего не пропало, хотя в доме были деньги — девушка была из состоятельной семьи.

В результате происшествия следственным отделом ГСУ СК России по Подмосковью возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», уточняет сайт «Подмосковье сегодня».

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...