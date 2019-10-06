Концерт ДДТ в Санкт-Петербурге прервали из-за «танцующего милиционера»

Шевчуку не удалось закончить выступление на Synergy Global Forum Фото: Александр Константинов © URA.RU

Выступление группы ДДТ на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге неожиданно прервали. Зрители сообщали, что причиной могло стать видео танцующего стража порядка, которое показывали на экране во время песни «Милиционер в рок-клубе».

Во время выступления группы в зале резко включили свет, а после в фан-зоне появилась охрана, которая отталкивала людей от ограждения, сообщает портал «Новости Санкт-Петербурга». По словам зрителей, это произошло во время финальной песни. «Ничего, прорвемся», — сказал лидер группы Юрий Шевчук, уходя со сцены.

По данным сайта Russia News, концерт могли сорвать после исполнения песни «Милиционер в рок-клубе». На экране в этот момент показывали видео с танцующим сотрудником.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Шевчук поддержал проведение референдума о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. По мнению музыканта, власти должны прислушиваться к народу и решать конфликты мирным путем.