Шевчук выступил за референдум по строительству храма Святой Екатерины

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук призвал решать любые важные вопросы с учетом мнения народа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Российский рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук высказался за проведение референдума о строительстве кафедрального собора в Екатеринбурге. Комментируя журналистам ситуацию, Шевчук призвал власти прислушиваться к народу и решать все разногласия мирным путем.

«Любые конфликты надо решать референдумом, мне кажется, — приводит слова Шевчука „Национальная служба новостей“. — Любые такие большие проблемы на уровне города, поселка, страны». По мнению музыканта, даже в масштабах страны «пять-шесть чуваков» не могут решать все «за сто сорок миллионов», так как это «бред».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел в Екатеринбурге опрос и выяснил, что большинство горожан — против строительства храма в сквере у театра драмы. После этого возникла новая проблема: будут ли включены в список возможных стройплощадок под будущий храм места, где стройку пришлось отменить ранее — сквер, Городской пруд и площадь Труда.