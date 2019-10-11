10 октября 2019
09 октября 2019

Пермским детям приготовили суп с насекомыми. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Столовая в промышленном техникуме. Курган, борщ, питание, столовая, школьная столовая, еда, питание в школе
В супе плавали жукиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В столовой Фроловской средней общеобразовательной школе в Пермском крае ученикам приготовили суп с насекомыми. Об этом сообщает chp_59 на странице в Instagram.

«Повара сказали, что это приправа», — говорится в сообщении. На фото видно, что в тарелке с супом плавают жуки.

Информацию о произошедшем «URA.RU» подтвердили в Министерстве образования и науки Пермского края. «Проведена проверка, протиражная комиссия. Суп дети не ели. Это выяснилось до подачи», — рассказала представитель ведомства. Отмечается, что контракт с подрядчиком был расторгнут. На момент публикации комментарий областного Минздрава и школы «URA.RU» получить не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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