15 декабря 2019
14 декабря 2019

На Урале слетевшая 16-тонная платформа раздавила машины на дороге. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмыФото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург — Курган с грузовика на ходу выпала 16-тонная ходовая платформа гусеничного крана. По предварительным данным, тяжелый груз не был закреплен при перевозке.

«Платформа массой 16 тонн упала на автомобили „УАЗ-Патриот“ и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД Свердловской области. Водитель УАЗа погиб на месте, еще три человека получили травмы — это водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира УАЗа.

Сотрудники полиции устанавливают детали случившегося. Движение на трассе временно затруднено.

16-тонная платформа была не закреплена
Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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