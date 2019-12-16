В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили травмы Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург — Курган с грузовика на ходу выпала 16-тонная ходовая платформа гусеничного крана. По предварительным данным, тяжелый груз не был закреплен при перевозке.

«Платформа массой 16 тонн упала на автомобили „УАЗ-Патриот“ и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД Свердловской области. Водитель УАЗа погиб на месте, еще три человека получили травмы — это водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира УАЗа.

Сотрудники полиции устанавливают детали случившегося. Движение на трассе временно затруднено.