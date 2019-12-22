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Сегодня 22 декабря, воскресенье. И вот главные новости выходных дней:
В Госдуме пояснили, почему в России богатеют только олигархи. Депутат Олег Шеин считает, что причина в «особенной» экономической системе страны. Например, повышение цен на нефть отражается только на миллионерах, а простые люди остаются ни с чем.
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов рассказал, как индексируются пенсии уволившихся россиян. Дроздов отметил плюсы системы, а также заявил, что работающие пенсионеры получают по 40 тысяч рублей в месяц.
Россия пострадает из-за того, что власти отказались индексировать пенсии работающим пенсионерам. Специалисты считают, что, лишая пожилых людей денег, руководство страны тормозит экономику.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о досрочных президентских выборах в России. Политик связывает это с «мощным форумом», который партия планирует провести в следующем году. Резонансное высказывание Зюганова уже прокомментировали коммунисты.
В одной из школ Татарстана Росгвардия отработала приемы по разгону митингов на детях. Подростки «нападали» на силовиков, пока другие школьники смеялись над «битвой» и снимали все на телефон. В МВД республики подтвердили информацию, но позже сообщение исчезло с сайта.
В Нижегородской области повесили баннер со Сталиным в образе терминатора. Плакат установили ко дню рождения «Вождя всех народов» и заодно к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Авторы идеи не забыли написать знаменитую фразу Шварцнеггера.