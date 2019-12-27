В Сухоложском районе на предприятии по производству молока и мяса вспыхнул пожар. Об этом «URA.RU» сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области.
«Сообщение о пожаре поступило в 01:46 (мест.). Информации о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении. Отмечается, что в 06:12 (мест.) пожарным удалось потушить огонь. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.
В результате возгорания поврежденными оказались два ангара с оборудованием по производству молочной продукции. Также была угроза распространения огня на рядом стоящие здания. В связи с этим было эвакуировано 320 голов скота. В тушении были задействованы 35 человек и 12 единиц техники. Для координации сил на месте происшествия был развернут штаб пожаротушения. В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливаются причины возгорания.