Россиянин с «беременностью» рассказал, как узнал о своем диагнозе

Житель Боровичей (Новгородская область) Юрий Сливка, которому врачи поставили диагноз «беременность», узнал о своем «положении» благодаря жене. Беременность россиянину, напомним, диагностировали в прошлом году, после операции на руке.
По словам Сливки, он сломал руку, работая на огороде. Мужчине установили гипс и назначили операцию на установление штифта. Только позже супруга травмированного обнаружила, что в его эпикризе [суждении о состоянии больного] указано, что удалять металлическую конструкцию можно только после «родоразрешения».
«Это супруга, она вычитала. Она подруге своей скинула — так и пошло. Я думал, это прикол, они просто друг другу показали… Мне главное — здоровье, а не что там было написано. <…> Для чего мне написали, я не знаю», — цитирует Сливку телеканал РЕН ТВ. Он также рассказал, что на момент операции, согласно эпикризу, он «находился в положении» на 27-й неделе.
Мужчина уточнил, что не хочет, чтобы из-за вскрывшейся ошибки врачи лишились работы. Сливка подчеркнул, что у него нет к ним претензий.
Уточняется, что инцидент с якобы беременным пациентом — не первый странный случай, который происходил в данном медучреждении. Ранее одна из пациенток больницы после выписки узнала, что до сих пор находится в состоянии клинической смерти.