Военнопленный ВСУ рассказал историю о насильственной мобилизации. Видео

Сотрудники ТЦК окружили дом украинца, игнорировавшего повестки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине продолжает действовать практика насильственной мобилизации
На Украине продолжает действовать практика насильственной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бродовей заявил о насильственной мобилизации в украинскую армию и рассказал подробности своего попадания в плен. Видео с допросом украинским военным попало в распоряжение URA.RU.

По словам военнопленного, он длительное время уклонялся от мобилизации, однако позже сотрудники военного комиссариата принудительно задержали его дома. «Ну, приходили повестки, я не появлялся, скрывался. Потом меня подали в розыск и в одно прекрасное время окружили дом. Меня скрутили, одели наручники, дали кое-как одеть штаны и отвезли в таком виде в ТЦК», — рассказал Бродовей.

Как уточнил Бродовей, среди мобилизованных были и его знакомые, один из которых ранее связался с российскими военными и попросил для них помощи. Вместе с другими мобилизованными был направлен к российской границе, где попал под обстрел.

Благодаря содействию своего товарища, в ходе перестрелки ему удалось выжить. Он добавил: «Когда началась стрельба, нам сказали сдаться, и я сразу сдался. Благодарю русских солдат за то, что мне сохранили жизнь. Ребята, сдавайтесь, все будет хорошо». Видео с признанием военного предоставили в Минобороны РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бродовей заявил о насильственной мобилизации в украинскую армию и рассказал подробности своего попадания в плен. Видео с допросом украинским военным попало в распоряжение URA.RU. По словам военнопленного, он длительное время уклонялся от мобилизации, однако позже сотрудники военного комиссариата принудительно задержали его дома. «Ну, приходили повестки, я не появлялся, скрывался. Потом меня подали в розыск и в одно прекрасное время окружили дом. Меня скрутили, одели наручники, дали кое-как одеть штаны и отвезли в таком виде в ТЦК», — рассказал Бродовей. Как уточнил Бродовей, среди мобилизованных были и его знакомые, один из которых ранее связался с российскими военными и попросил для них помощи. Вместе с другими мобилизованными был направлен к российской границе, где попал под обстрел. Благодаря содействию своего товарища, в ходе перестрелки ему удалось выжить. Он добавил: «Когда началась стрельба, нам сказали сдаться, и я сразу сдался. Благодарю русских солдат за то, что мне сохранили жизнь. Ребята, сдавайтесь, все будет хорошо». Видео с признанием военного предоставили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...