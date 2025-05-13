Военнопленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бродовей заявил о насильственной мобилизации в украинскую армию и рассказал подробности своего попадания в плен. Видео с допросом украинским военным попало в распоряжение URA.RU.
По словам военнопленного, он длительное время уклонялся от мобилизации, однако позже сотрудники военного комиссариата принудительно задержали его дома. «Ну, приходили повестки, я не появлялся, скрывался. Потом меня подали в розыск и в одно прекрасное время окружили дом. Меня скрутили, одели наручники, дали кое-как одеть штаны и отвезли в таком виде в ТЦК», — рассказал Бродовей.
Как уточнил Бродовей, среди мобилизованных были и его знакомые, один из которых ранее связался с российскими военными и попросил для них помощи. Вместе с другими мобилизованными был направлен к российской границе, где попал под обстрел.
Благодаря содействию своего товарища, в ходе перестрелки ему удалось выжить. Он добавил: «Когда началась стрельба, нам сказали сдаться, и я сразу сдался. Благодарю русских солдат за то, что мне сохранили жизнь. Ребята, сдавайтесь, все будет хорошо». Видео с признанием военного предоставили в Минобороны РФ.
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